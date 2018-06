Programa de Danilo Gentili faz piada com Osasco e causa polêmica entre osasquenses na internet

Vídeos com piadas sobre a cidade feitos no quadro Osasco Connection, no programa “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili, no SBT, tem se espalhado e causado debates entre osasquenses nas redes sociais. Há quem veja os vídeos como simples brincadeira e quem ache que eles denigrem a imagem do município.

Em um dos vídeos, o humorista Murilo Couto faz piada sobre o calçadão da rua Antonio Agu, principal centro comercial da região, e ironiza, dizendo que Osasco é “também conhecida como a Nova York paulistana (sic)”.

Os vídeos trazem imagens de problemas, como lixo nas ruas, pichações e são repletos de ironias sobre produtos vendidos no local (ASSISTA ABAIXO).

Nas redes sociais, os internautas se dividem nas opiniões sobre os vídeos: “Ridículo! Aqui existem vários lugares bacanas para conhecer, fora da favela, claro. Porém, lugares interessantes”, comentou uma internauta. Para outro, o programa de Gentili “fica cada vez pior”: “Lamentável, ao invés de fazer uma reportagem decente, vem avacalhar a cidade de Osasco para ganhar audiência. Nojo de Danilo Gentili”.

Já outros levaram na esportiva: “Pessoal, é engraçado… Mas, é óbvio que Osasco não é só isso!”, escreveu uma internauta. “Olha lá, cidade turística”, brincou outro.

Há ainda os que ficam no meio termo com relação aos vídeos: “Quem é de Osasco não fica triste em ver a parte pobre como foi na reportagem, porque ama essa cidade de coração. E quem ama não vê defeito”, comentou um internauta.

E você, o que achou da brincadeira?

ASSISTA AOS VIDEOS DO “OSASCO CONNECTION”, DO “THE NOITE”, COM DANILO GENTILI: