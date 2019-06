Rogério Lins se pronuncia após acidente: “Estamos bem”

Vídeo mostra explosão que feriu prefeito e primeira-dama

Um vídeo mostra o momento da explosão que feriu o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira dama, Aline Lins, ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidô”, realizado na Arena Vip, no Jardim das Flores, na noite desta sexta-feira (28).

Publicado por Jornal Visão Oeste em Sexta-feira, 28 de junho de 2019