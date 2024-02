Rogério Lins visita centro de distribuição Osasco da Coca-Cola FEMSA, o maior da América Latina

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou o Centro de Distribuição Osasco da Coca-Cola FEMSA Brasil, na zona norte da cidade, na manhã de quarta-feira (7).

A unidade é o maior CD da Coca-Cola FEMSA na América Latina, abastecendo todo o Estado de São Paulo com o portfólio da companhia.

Com uma área total de mais de 93 mil metros quadrados, o CD Osasco conta com 1001 colaboradores, sendo 16% mulheres e 4,9% pessoas com deficiência (PcD) e é responsável pela distribuição de cerca de 5 milhões de caixas unitárias de garrafas PET de 2 litros mensais.

Durante a visita, o prefeito elogiou as instalações e enfatizou o trabalho realizado em prol da empregabilidade na cidade. Ele destacou a transformação de Osasco em um importante polo de negócios do Estado, ressaltando a geração recorde de empregos.

O objetivo da visita foi institucionalizar as relações entre a Prefeitura e a empresa, com o objetivo de criar novos projetos em parceria, impulsionando o desenvolvimento econômico e promovendo mais empregabilidade para os cidadãos de Osasco.