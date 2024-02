Em Barueri, carnês do IPTU 2024 serão entregues a partir da semana que vem

Em Barueri, carnês do IPTU 2024 serão entregues a partir da semana...

Os contribuintes de Barueri começam a receber os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do exercício 2024 a partir da segunda quinzena de fevereiro. Neste ano, o reajuste é de 4,88%.

Quem não receber o carnê impresso em sua casa poderá obtê-lo de forma on-line no portal de atendimento ou presencialmente no Ganha Tempo de Barueri (Setor Azul – Finanças), localizado na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro.

Pagamento

Assim como nos anos anteriores, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do IPTU à vista, em cota única ou em até quatro vezes, desde que o valor mínimo de cada parcela não seja inferior a R$ 46,73.

O vencimento da primeira parcela será no dia 27 de março; a segunda, em 30 de abril; a terceira, em 29 de maio, e a quarta e última parcela, no dia 28 de junho de 2024. Em caso de atraso no pagamento, a multa é de 0,33% ao dia até o limite de 10%.

A Prefeitura de Barueri reforça que não cobra taxa de lixo. Conforme a Lei Complementar nº 522, de 23 de março de 2022, segue suspensa na cidade a cobrança da taxa de serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de resíduos domiciliares ou equiparados.

Como solicitar isenção do IPTU

A isenção do IPTU poderá ser solicitada através do portal de atendimento ou presencialmente no Ganha Tempo, conforme:

– Lei nº 1.452/2004: Contribuinte aposentado, pensionista ou beneficiário de auxílio previdenciário pelo amparo social, possuidor de único imóvel destinado à sua moradia, não podendo ser utilizado para comércio, locação ou qualquer atividade considerada remunerada.

– Lei nº 622/1987: Contribuinte possuidor de único imóvel residencial com área territorial de até 250m², cuja área edificada não ultrapasse 70m², utilizado exclusivamente à sua moradia.