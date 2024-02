Concurso público com 580 vagas na Prefeitura de Cotia abre inscrições

Começa nesta quinta-feira (8) as inscrições no concurso público 04/2024 da Prefeitura de Cotia, que abre 580 vagas em diversas áreas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

publicidade

A maior parte das oportunidades é para agente de serviços gerais. Também há vagas para os cargos de auxiliar administrativo, roçador, agente de defesa civil, agente de trânsito, agente técnico fiscal, assistente de almoxarifado, assistente de arquivo e fiscal de transporte público.

O concurso público visa contratar ainda: motorista de veículos leves e pesados, oficial técnico administrativo, técnico em informática, técnico de segurança do trabalho, telefonista, analista de arquivo e mais.

Saiba como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Cotia:

publicidade

Os interessados devem se inscrever no site www.concursosrbo.com.br, com taxa de inscrição que varia entre R$ 35 e R$ 75, de acordo com o cargo desejado. Leia aqui o edital.

Além deste concurso público, estão abertas as inscrições para os editais, 1, 2 e 3/2024, com mais de 1.300 vagas nas áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública. Os editais podem ser consultados em Concursos Públicos – Prefeitura de Cotia.