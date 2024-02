Palmeiras confirma clássico contra o Corinthians na Arena Barueri

O Palmeiras joga hoje (8) às 21h contra o Ituano pelo Campeonato Paulista na Arena Barueri devido aos problemas com o gramado sintético do Allianz Parque (leia aqui).

publicidade

O clássico contra o Corinthians pelo Paulistão, previsto para o dia 18, também será realizado em Barueri. O pedido de alteração foi formalizado nesta quarta-feira (7) junto à Federação Paulista de Futebol.

A ‘casa’ do Palmeiras deve continuar em Barueri até a partida contra o Mirassol, marcada para dia 24 de fevereiro.

publicidade

Enquanto isso, o Allianz Parque segue interditado para a retirada do composto termoplástico do campo, que serve para reduzir o impacto e a temperatura do gramado, para substituição por cortiça.