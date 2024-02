Univesp abre inscrições de vestibular para o segundo semestre em Itapevi

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2024, oferecendo 135 vagas gratuitas em três áreas de estudo no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Itapevi. O prazo de inscrição vai até 8 de abril, e não há limite de idade para participar. Os interessados devem ter concluído o ensino médio ou ter previsão de conclusão até o período da matrícula. A inscrição é realizada no site da Univesp, e as aulas começam em 29 de julho.

publicidade

O processo de inscrição envolve o preenchimento de uma ficha e resposta a um questionário socioeconômico, além do fornecimento de informações pessoais, como RG, CPF e endereço. É necessário cadastrar o número do ENEM de 2021, 2022 ou 2023 para inclusão na nota final. A taxa de inscrição é R$52,00, com 50% de isenção para alguns candidatos, incluindo aqueles matriculados no ensino médio, EJA, cursos pré-vestibulares ou de graduação/pós-graduação com renda inferior a dois salários-mínimos e desempregados. A isenção total é concedida a cadastrados no CadÚnico e em programas sociais de baixa renda, com solicitação até 16 de fevereiro.

As vagas no Polo UAB Itapevi são divididas entre Licenciaturas, Computação e Negócios e Produção. As aulas ocorrem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com atividades acadêmicas online e provas presenciais. A realização da prova objetiva com redação está prevista para 26 de maio.

publicidade

Dúvidas podem ser esclarecidas no polo UAB Itapevi, que atende de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, pelos telefones 4143-8400 (Ramais 4400/4401) ou pelo e-mail [email protected].