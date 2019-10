Ronaldinho Gaúcho depõe em Barueri em investigação sobre pirâmide financeira

Ronaldinho Gaúcho esteve no Ministério Público Estadual (MPE-SP) em Barueri esta semana para depor em uma investigação sobre uma denúncia de crime contra a economia popular conhecido como pirâmide financeira supostamente cometido pela empresa 18K Ronaldinho, que mantinha contrato com o ex-jogador de futebol.

Pirâmide Financeira são esquemas empresariais nos quais a principal receita é a remuneração pela indicação de novos membros, com uma taxa de entrada no negócio. Trata-se de uma prática fraudulenta que atrai pequenos investidores com a promessa de ganhos rápidos e retornos altos.

No suposto esquema, a 18k, usando a imagem de Ronaldinho Gaúcho, teria oferecido investimento em criptomoedas com rendimento diário de até 2% ao dia.

“Nada a ver”

“O Ronaldinho foi convidado como testemunha para se manifestar no inquérito. Como testemunha, prestou as informações que lhe foram solicitadas. O problema é o eventual crime praticado pela empresa. O Ronaldo não tem nada a ver com essa suposta prática de pirâmide financeira”, afirmou Sérgio Queiroz, advogado de Ronaldinho, segundo reportagem da revista Época.

O ex-jogador havia assinado um contrato com a 18k em 2016, inicialmente para a venda de relógios. Depois, houve novo acordo para que a empresa vendesse produtos em geral que não concorressem com a Nike, da qual Ronaldinho é embaixador.

“Nas últimas semanas começaram a dizer que esse pessoal estava oferecendo remuneração para terceiros. Fomos vendo o que eles estavam fazendo, notificamos e rescindimos o contrato”, disse o advogado do ex-jogador.

“Sistemática normal de mercado”

A 18k nega que promova um esquema de pirâmide financeira: “A empresa bonifica com base em seus próprios resultados, sistemática normal de mercado, a exemplo dos sistemas de cash back, sistemas de pontos e milhas de fidelidade, pontuação de cartões de crédito, etc.”, afirmou Gabriel Villarreal, advogado da empresa, segundo a revista Época.

Segundo o MPE-SP, Ronaldinho afirmou que não tem participação na empresa, apenas tinha um contrato com a fábrica de relógios (18k Watch).

A Procuradoria de Justiça de Barueri vai agora ouvir dois sócios da empresa, Marcelo Lara Marcelino e Rafael Horácio Nunes de Oliveira, que moram no Rio de Janeiro.

A 18k Ronaldinho também é investigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que deve apresentar um relatório ao MPE-SP em até 30 dias.

