Rose Miriam anexa fotos íntimas ao processo na briga por herança de Gugu; veja imagens

Em mais um capítulo da turbulenta batalha judicial envolvendo a família e a mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo, vem a tona. Agora, Rose Miriam anexou 75 fotos ao processo que mostram ela e o apresentador em momentos íntimos, com o objetivo de comprovar que eram, sim, um casal, apesar de a família de Gugu dizer que os dois eram apenas amigos que tiveram filhos juntos.

As fotos trazem registros de viagens internacionais, encontros românticos e familiares com Gugu e Rose Miriam.

Gugu morreu em novembro do ano passado, após um acidente doméstico nos Estados Unidos. Gerou surpresa o fato de Rose Miriam ter ficado do fora do testamento para a divisão da herança, estimada em cerca de R$ 1 bilhão, já que os dois se apresentavam em público e em publicações, como revistas e jornais, como um casal.

Rose Miriam então acionou a Justiça para tentar ficar com parte da fortuna e uma série de acusações e revelações vieram a tona. A mãe de Gugu, Maria do Céu Liberato diz que ela e Gugu nunca foram, de fato, um casal, o que ela nega.

Em meio ao imbróglio, Thiago Salvatico, apontado como suposto companheiro mantido sob sigilo por Gugu por cerca de 8 anos também acionou advogados para tentar ficar com parte da fortuna deixada pelo apresentador.

“Cumprimentavam com beijos na boca”, diz ex-motorista de Gugu

Outro trunfo a favor de Rose Miriam na briga por parte da herança de Gugu é uma declaração do ex-motorista dele, David Coimbra dos Santos, de 33 anos, anexada ao processo, dizendo que os dois se portavam como um casal e se beijavam na boca.

O profissional testemunhou que: “Antonio Augusto (Gugu) visitava com frequência os quatro (Rose Miriam e os três filhos deles), era muito atencioso e carinhoso. Cumprimentavam com beijos na boca Antonio Augusto e Rose Miriam. Em todos os locais que iam eram recebidos como mulher e filhos de Gugu”.

Além disso, declarou o ex-motorista, “Antonio Augusto demonstrava cuidado e ciúmes por Rose Miriam. Se falavam diversas vezes por dia pelo telefone”, completa o profissional”.

“Não é uma mera briga por dinheiro”, diz advogado de Rose Miriam

O advogado de Rose Miriam, Nelson Willians, declara: “Não é uma mera briga por dinheiro. É uma briga por reconhecimento de uma vida dedicada à família. É uma briga pelo que é direito e Justiça. Reconhecimento é o termo certo e os filhos vão agradecer, se não hoje, no futuro com certeza. Tudo que ela ganhar será doado aos filhos com usufruto para a Rose de apenas uma parte para sua manutenção”.

Já a assessoria de imprensa da família de Gugu Liberato declarou, em nota, que, além de ele e Rose Miriam não serem, de fato, um casal, a mãe dos três filhos do apresentador, ganhou, quando ele ainda estava vivo, uma mansão avaliada em R$ 6 milhões em Alphaville, e 500 mil dólares.