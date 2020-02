“Tá difícil, Toninho”: suposto namorado de Gugu quebra o silêncio

Dias depois de acionar advogados para entrar na Justiça na briga por parte da herança de Gugu Liberato, o suposto namorado do apresentador, Thiago Salvatico, quebrou o silêncio com uma declaração de amor.

“Passaram-se três meses da nossa última conversa, do nosso último momento. Tá muito difícil seguir em frente. É impossível lembrar de você e não chorar. Sei que não quereres me ver assim. Mas tá difícil, Toninho”, declarou o chef. Toninho é o apelido pelo qual Gugu era chamado por familiares e pessoas mais próximas.

Thiago Salvatico mantinha seu perfil no Instagram fechado. Agora, abriu a rede aos internautas e esta declaração sobre Gugu, feita nesta quinta-feira (20), é a única postagem até o momento.

Ele buscou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário de Liberato, de acordo com o “Estadão”. Gugu morreu em novembro, aos 60 anos, em um acidente doméstico nos Estados Unidos.

O apresentador deixou a mãe de seus três filhos, Rose Miriam Di Matteo, que posava como esposa dele em diversas publicações, de fora do testamento. A mulher trava uma disputa judicial com a família de Gugu para tentar ficar com parte da herança, que inclui uma mansão e uma produtora em Alphaville.

Gugu e Thiago teriam mantido um relacionamento amoroso por cerca de oito anos. O apresentador e o suposto namorado viajaram para diversas partes do mundo juntos.

A mãe de Gugu, Maria do Ceu Liberato, afirmou, em entrevista ao “Fantástico”, que apesar de posarem como um casal para publicações, o apresentador e Rose Miriam Di Matteo “nunca tiveram nada”. “Ele nunca teve nada com ela e eles viviam… Ela completamente separada dele. Completamente. Nunca tiveram nada um com o outro. Isso eu afirmo e juro que é porque eu sei”, disse.