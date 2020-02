Programação de cinema do Kinoplex Osasco – de 20 a 26 de fevereiro

Programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 20 a 26 de fevereiro de 2020.

Destaque da Semana:

O CHAMADO DA FLORESTA (aventura / 10 anos)

Depois de anos vivendo como um cachorro de estimação na casa de uma família na Califórnia, Buck precisa entrar em contato com os seus instintos mais selvagens para conseguir sobreviver em um ambiente hostil como o Alaska. Com o tempo, seu lado feroz se desenvolve e ele se torna o grande líder de sua matilha. Baseado no livro homônimo de Jack London, lançado em 1903.