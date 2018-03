Rottweiler é morto após atacar policiais em Vargem Grande Paulista

Nesta terça-feira (27), policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência de animal agressivo no bairro Recanto Verde, em Vargem Grande Paulista.

No local informado, os policiais avistaram dois cachorros brigando, um Rottweiler e outro cão de raça indefinida. O Rottweiler atacou os policiais que deram dois tiros no animal com bala de borracha. Mesmo após ser atingido duas vezes o animal continuou atacando a equipe. Os policiais acabaram utilizando uma arma letal, sendo o animal abatido.

Em seguida, ao entrarem na residência, os policiais localizaram um idoso de 76 anos, proprietário da casa e dono do Rottweiler. O senhor havia sido atacado pelo animal e apresentava diversas lacerações no corpo principalmente no braço. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Cotia.

O caso foi registrado no DP de Vargem Grande Paulista, no boletim de ocorrência de nº 276/2018, como lesão corporal culposa.