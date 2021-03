Roubo de carga, sequestro e troca de tiros com a PM termina com 3 mortos e 5 presos em Osasco

Três bandidos foram baleados e morreram após troca de tiros com a Polícia Militar em Osasco, na manhã desta quarta-feira (3). Eles faziam parte da quadrilha que havia sequestrado um caminhoneiro para roubar uma carga avaliada em R$ 130 mil.

O motorista saiu do Paraná com 15 toneladas de alimentos congelados e foi abordado pelos criminosos na rodovia Castello Branco, altura de Carapicuíba, na madrugada desta quarta-feira. “Quando olhei para o lado, tinha um cara do meu lado já com o revolver apontado para mim. Me mandou encostar ‘encosta, encosta o caminhão’ e ele parou o carro na minha frente”, contou a vítima à reportagem do “Balanço Geral’, da Record TV.

O caminhoneiro contou que ficou refém de dois criminosos, que conseguiram fugir, por seis horas. “Eles só falavam que era para colaborar, ficar quieto. Para não olhar para eles porque não queriam nada, só queriam a carga”.

Assim que foi libertado pelos bandidos, a vítima procurou a polícia e soube que o caminhão havia sido encontrado em um galpão em Osasco. No local, os criminosos foram surpreendidos pela PM quando estavam descarregando a mercadoria do caminhão.

Os criminosos reagiram e houve troca de tiros. Três bandidos foram baleados. Dois morreram no local e o outro chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Além dos três mortos, a PM prendeu outras cinco pessoas envolvidas no crime.

A carga roubada foi recuperada. As investigações prosseguem para que os outros indivíduos envolvidos no crime sejam identificados e localizados.