Yudi Tamashiro afirma que saía do SBT, em Osasco, direto para prostíbulos e casas de swing

Famoso e com salário que chegou a mais de R$ 80 mil por mês no SBT, emissora sediada em Osasco. Mas nem tudo eram flores na adolescência de Yudi Tamashiro, que apresentou o programa infantil “Bom Dia & Cia” de 2005 a 2012. Ele fez revelações sobre as dificuldades para lidar com as pressões da fama precoce.

Ele afirmou, em entrevista ao Flow Podcast, que teve problemas para lidar com “responsabilidades que não eram para uma criança”. Conforme foi crescendo sob os holofotes da fama, passou a buscar formas de compensar seus problemas emocionais.

“Eu saía do trabalho emendava um put** (prostíbulo) para almoçar. Aí, chegava lá e mais conversava com as garotas do que fazia (sexo). Queria dividir coisas que eu não podia dividir com outras pessoas”, revelou o artista, de 28 anos.

“Conversando, eu ficava louco, emendava uma balada. Se não arrumasse nenhuma mina na balada, saía para a casa de swing. E da casa de swing levava umas meninas para a minha casa. Ou então ia virado (trabalhar). Com 18 anos, você tem pique de ficar três dias virados”, emendou Yudi Tamashiro. Ele já havia revelado que chegou a apresentar o programa infantil de ressaca.

Yudi contou que teve os apoios de suas colegas de “Bom Dia & Cia” Priscilla Alcântara e Maisa Silva, além da religiosidade, se tornando evangélico, para superar seus problemas. “Hoje eu acredito no amor”. O artista também faz tratamento psicológico.

