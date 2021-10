Royce do Cavaco se apresenta em Carapicuíba neste sábado (23)

O cantor Royce do Cavaco se apresenta no projeto Samba é Sério, em Carapicuíba, neste sábado (23), no Club Aldeia. O ingresso custa R$ 10.

O evento acontece a partir das 16h, na rua Xapuri, 215, Parque Colonial. Além de Royce do Cavaco, o show em Carapicuíba terá atrações como DJ Gavião e Karen. Mais informações (11) 96055-0546 ou (11) 94759-3795.

Cavaquinista, cantor e compositor, Royce do Cavaco é considerado um dos grandes intérpretes de samba-enredo do carnaval paulistano, com passagens marcantes por escolas de samba como Rosas de Ouro, onde está atualmente, X9-Paulistana e Águia de Ouro, entre outras. Nas rádios, seu maior sucesso foi a canção “Frente a Frente”, nos anos 1990.