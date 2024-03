Sábado (23) é dia de flashback no Centro de Eventos Barueri

Neste sábado (23), às 21h, será momento de relembrar os velhos tempos no Centro de Eventos Barueri com o show Vozes do mundo Show Tributo – Flash Back.

A apresentação trará os maiores sucessos do Pop & Disco Music com a Flashback Tribute Band, que promete uma viagem emocionante no tempo, homenageando os ícones que marcaram época nas décadas de 60 a 2000.

De Elvis a Michael Jackson, Bee Gees a Whitney Houston, Earth Wind & Fire a John Travolta & Olivia Newton John, Abba, Fred Mercury, Elvis, Madona, entre outros.

O público poderá curtir a performance vocal de mais de 70 vozes, liderada pelo cantor Aaron Tresny.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

O Centro de Eventos de Barueri fica na Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci.