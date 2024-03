Fatec Osasco oferece curso gratuito pré-vestibular

A Fatec Osasco está com inscrições abertas para o curso gratuito pré-vestibular.

O projeto destina-se a auxiliar os alunos da Rede Estadual (que estejam no último ano), Técnica ou Etim (Escolas Técnicas) e membros da comunidade que queiram ingressar em cursos de ensino superior ou ENEM.

As aulas são aos sábados, das 9h às 11h30, na Sala C209 na Fatec Osasco Prefeito Hirant Sanazar (R. Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remedios), começando neste sábado (23) com duração até junho.

A Fatec de Osasco conta neste semestre com professores qualificados, preparados para “dar uns toques” no treinamento preparatório para as provas.

Os interessados devem se inscrever por este link.