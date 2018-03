Sabesp abre concurso público para 956 vagas de estágio em São Paulo

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu o edital do concurso público para 956 vagas de estágio no estado de São Paulo, destinadas para candidatos do ensino médio, ensino técnico e superior. Dentre os locais das vagas, a região Oeste está com vagas abertas estão Osasco, Carapicuíba, Cotia, Barueri, Santana de Parnaíba e Itapevi.

Publicidade

As vagas serão destinadas para estudantes de ensino superior nos cursos de administração, comunicação social, direito, engenharia civil, serviço social, química, tecnologia da informação, entre outros. Já as vagas de cursos técnicos serão destinas para estudantes de informática, mecânica, secretariado, entre outros, além das vagas destinadas a estudantes de ensino médio.

Este concurso contará com uma prova objetiva de múltipla escolha, de fase única, com questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e atualidades, que será aplicada no dia 20 de maio.

As inscrições abrem no dia 22 de março (quinta-feira) e encerram no dia 18 de abril. Já o resultado final das provas objetivas será divulgado no dia 25 de junho no Diário Oficial da Região. O valor das inscrições é de 80,00 reais para ensino superior, e para o ensino médio e técnico será cobrado o valor de 60,00 reais.

A convocação dos candidatos será feita por telegrama, com aviso de recebimento. Os candidatos convocados deverão se apresentar na data, local e horário estipulado, munidos de CPF, RG, carteira de trabalho e previdência social, título de eleito (se houver), comprovante de endereço e duas fotos 3×4

Para verificar o edital completo clique aqui.