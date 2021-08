Sabesp prorroga inscrições para jovem aprendiz em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

Foram prorrogadas até o dia 11 de agosto as inscrições para 25 vagas de Jovem Aprendiz (assistente administrativo) na Sabesp, nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

A remuneração é de R$ 550 mais benefícios como vale transporte, vale refeição, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato terá duração máxima de 18 meses e, ao término do programa, os jovens receberão certificado de qualificação profissional de Assistente Administrativo pelo Senai-SP.

Em todo o estado, são 495 oportunidades destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, de escola pública ou privada, que tenham idade entre 14 e 22 anos e 6 meses, no ato da admissão.

Na região, são 25 oportunidades distribuídas nas cidades de Osasco (8), Carapicuíba (6), Cotia (6), Barueri (4) e Santana de Parnaíba (1).

Inscrições nas vagas de Jovem Aprendiz na Sabesp:

Os interessados devem se inscrever até quarta-feira (11) pelo site www.concursosfcc.com.br, onde também está disponível o edital. A taxa de inscrição é de R$ 30.

