Tem interesse em agendar um serviço ou tirar dúvidas sobre o Poupatempo? Além das 72 unidades fixas instaladas em todo o estado, os usuários podem fazer isso através dos canais oficiais.

É possível tirar dúvidas sobre os prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.

Além de informações, os canais oficiais do Poupatempo também permitem o agendamento de data e horário para a realização dos serviços mais solicitados nas unidades, como RG e CNH.

Portal: www.poupatempo.sp.gov.br;

Aplicativo de celular: SP Serviços;

Disque Poupatempo: 0800 772 3633 – para telefones fixos – ou (11) 2930 3650 – para ligações de celulares;

Poupinha, o atendente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, no Facebook, no seguinte link: www.messenger.com/t/PoupinhaSP

Redes sociais: /poupatempo.sp