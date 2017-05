O concurso público com 1.271 vagas, em 51 cargos, na Prefeitura de Osasco terá inscrições abertas no dia 29 (clique aqui e veja o edital do concurso, a partir da página 6). As inscrições para o concurso vão custar de R$ 40 a R$ 55, mas os doadores de sangue devem ser isentos da cobrança. É o que determina uma lei que começou a valer em abril.



Publicidade

Para ter direito à isenção, será preciso comprovar duas doações de sangue nos 12 meses antecedentes à inscrição no concurso. Só serão isentos candidatos que moram em Osasco.

Para a isenção da taxa para concurso público entrar em vigor, os vereadores derrubaram o veto do ex-prefeito Jorge Lapas (PDT). O autor da proposta é o vereador Josias da Juco (PSD).