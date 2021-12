Saldão de Natal no Parque Shopping Barueri oferece descontos de até 60%

O Parque Shopping Barueri promoverá, entre os dias 6 e 9 de janeiro, um Saldão de Natal com descontos de até 60% para quem deseja começar o ano renovando o guarda-roupa.

Além das promoções, em todos os dias do saldão haverá atrações gratuitas para animar o público. Nos dias 6 e 7, das 12h às 20h, uma dupla de performáticos anunciará as ofertas pelos corredores do shopping. A mascote Flora marca presença no shopping dia 8 de janeiro. Já no dia 9, quem diverte o público é o Robozão, das 17h às 18h.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 10h às 14h e segue respeitando protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório. Medidas como aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja também estão sendo tomadas.

Serviço

Saldão de Natal no Parque Shopping Barueri

Quando: De 6 a 9 de janeiro