Sammy anuncia separação e deixa de seguir Pyong Lee após suposta traição

Chegou ao fim o casamento de Sammy e Pyong Lee, anunciou ela, nesta madrugada (20). O motivo seria uma traição do hipnólogo no novo reality show que participa, Ilha Record, que estreia na noite de segunda-feira (26).

Em um vídeo de divulgação do novo programa, Pyong aparece deitado na cama com uma participante. Boatos indicam que o hipnólogo traiu a esposa no “Ilha Record” com a também participante Antonela Avellaneda, ex-“BBB 4”. Ela e Pyong Lee negaram: “Povo de internet acreditando em qualquer fake news pra variar…”, reclamou o hipnólogo.

Dias atrás, Sammy comentou os boatos de traição e declarou que o marido “não caiu em tentação desta vez”. “Eu já sei de tudo que aconteceu e, apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir ainda mais”, afirmou, nas redes sociais. “Eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações do diabo”, emendou.

Nesta madrugada, Sammy admitiu a separação e desabafou com os seguidores: “Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”, declarou, nos Stories do Instagram.

“Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”, postou ela, que também deixou de seguir Pyong na rede social.

Moradores de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, Sammy e Pyong estavam juntos desde 2019 e são pais de Jake, de 1 ano e 5 meses, que nasceu durante o confinamento do hipnólogo no BBB 20.

