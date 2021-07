Zilu fica com mansão de R$ 3,6 milhões em Alphaville na partilha de bens com Zezé Di Camargo

Entre os bens que Zilu Camargo ficou na partilha com Zezé Di Camargo está uma mansão de R$ 3,6 milhões em Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Ela também ficou com o apartamento luxuoso em que está morando, em Miami, nos Estados Unidos, além de outros imóveis em Goiânia. A ex-mulher também continua sócia do cantor em algumas empresas.

Os bens que ficaram com Zilu na partilha estão abaixo do que ela esperava. A ex-mulher acusa Zezé de esconder bens para não fazer a divisão correta. “Tanto que, de uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões”, declarou ela.

Ela brigava na Justiça para receber R$ 15 milhões da fortuna do sertanejo. Queria também ter direito a cachês de shows e projetos que Zezé Di Camargo realizou após o divórcio, mas teve o pedido negado. Os filhos do casal Wanessa e Igor Camargo depuseram contra a mãe, o que reduziu suas chances de vitória.

Zezé Di Camargo e Zilu foram casados com comunhão parcial de bens entre 1982 e 2014.

CASOS DE FAMÍLIA// Graciele diz que Zilu “sabia desde o início” do relacionamento dela com Zezé e que sertanejo tentou sair de casa