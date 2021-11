Santana de Parnaíba completa 441 anos com missa, música e queima de fogos no domingo

Santana de Parnaíba completa 441 anos neste domingo (14). Para celebrar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial com missa, música, inaugurações e queima de fogos.

As comemorações começam às 6h, com o tocar dos sinos da Igreja Matriz e Alvorada nas ruas do centro histórico de Santana de Parnaíba. Também haverá queima de fogos.

A missa em homenagem ao aniversário da cidade será às 9h, na Igreja Matriz. Já às 10h30, haverá um café no Centro de Memoria e Integração Cultural (Cemic) e a inauguração da exposição Museu Pessoa.

O cronograma de celebrações segue com a inauguração da Biblioteca Antônio Branco, às 12h. Quem passar pela praça principal entre às 14h30 e 17h vai apreciar muita música. Para fechar a programação, a Praça 14 de Novembro sediará, às 19h, uma grande queima de fogos.

