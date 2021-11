Filha de piloto de avião de Marília Mendonça sofre ataques nas redes sociais: “Não desejem ódio”

Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, que morreu no acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça, denunciou, nesta quarta-feira (10), os ataques que vem sofrendo nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a jovem compartilhou a mensagem que recebeu de um internauta. “Seu pai errou feio, não perguntou sobre os perigos do aeroporto, quis dar uma de sabidão e matou todo mundo”, diz o texto.

Em resposta à acusação, a filha do piloto declarou: “Deus me abençoe grandemente para suportar comentários como esse. E abençoe mais ainda essa pessoa”, escreveu. “Não desejem ódio nenhum a ele. E sim luz, MUITA LUZ”, finalizou a jovem.

Vitória também aproveitou para compartilhar uma mensagem de carinho que recebeu de quem conhecia seu pai. “Sou extremamente grata pela existência sua e de seu pai, que me mostrou como ter uma família linda, que meu próprio pai não soube mostrar”. Em seguida, a filha de Geraldo completou: “Pai, sua existência é magnificente”.

Nesta quinta-feira, Vitória rebateu as críticas e defendeu o pai: “Ele era muito profissional, ele tinha 30 anos de aviação. E isso [acidente] foi uma fatalidade, eu tenho plena certeza. Como havia dito, [perdê-lo] era o meu maior medo da vida”, concluiu, também agradecendo as mensagens de apoio que tem recebido.

Ainda no Instagram, a filha do piloto fez uma série de homenagens ao pai. Uma das publicações trata-se de um vídeo em que Geraldo aparece retornando do trabalho. “Isso é tudo que queríamos ouvir no retorno de sua última viagem. Te amo, papai: ‘Chegamos agora, o avião já tá no hangar, foi tudo bacana, graças a Deus'”, relembrou Vitória.