Santana de Parnaíba ganha primeira UBS para cães e gatos

A primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) Animal de Santana de Parnaíba foi entregue na quinta-feira (5). Além de atender cães e gatos de munícipes, o equipamento servirá de abrigo para animais resgatados das ruas até que sejam adotados.

A cerimônia de inauguração foi realizada online e foi transmitida pelas redes sociais da Prefeitura. A unidade de saúde possui 360 metros quadrados de área construída, com espaço para adoção e eventos, consultórios, salas de medicação e emergência, ambientes abertos e cobertos para os animais que ficam sobre a responsabilidade da Prefeitura e local para banho e tosa.

Localizada na rua Eugênio Teani, 244, no bairro Jardim Benoá, região central da cidade, a UBS Animal vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O munícipe deve agendar previamente a consulta do seu pet pelo telefone (11) 4622-1427. O atendimento será prioritário para as famílias de baixa renda que estejam homologadas na Prefeitura e para os animais em situação de rua.

Os pets abandonados nas ruas de Santana de Parnaíba, que foram resgatados, receberão atendimento e ficarão na UBS até que sejam adotados e encaminhados para um novo lar. Durante o tratamento, eles receberão uma coleira com todas as suas informações, que poderão ser vistas por meio de QR Code.

Segundo a administração municipal, todos os animais que passarem pela UBS serão microchipados. A iniciativa visa facilitar a identificação dos cães e gatos, além de diminuir o número de animais abandonados.