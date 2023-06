Santana de Parnaíba oferece curso de estética básica

A Secretaria da Mulher e da Família abriu hoje (16) as inscrições para o curso presencial de Estética Básica.

As aulas serão de 4 a 25 de julho com uma turma das 9h às 12h, ministradas de terça a sexta-feira, totalizando 40 horas de aprendizado.

O curso irá capacitar e desenvolver os participantes sobre os aspectos preventivos e reparadores em tratamentos faciais e corporais, através de abordagem multidisciplinar. As aulas vão abranger conhecimentos no cuidado com a pele, atendimento ao cliente, biossegurança e higiene pessoal, avaliação facial e corporal, prevenção, bem-estar, saúde entre outras

Os interessados em participar do curso devem comparecer na Secretaria da Mulher e da Família das 8h30 às 18h portando documento com foto e comprovante de residência. As vagas são limitadas e a inscrição é por ordem de chegada. Idade mínima de 16 anos com autorização do responsável.

Mais informações: 4154-6248.