Praça das Artes de Barueri apresenta A Última Sessão de Freud

Neste sábado (17) e domingo (18), a Praça das Artes de Barueri apresenta o espetáculo A Última Sessão de Freud, com Odilon Wagner e Claudio Fontana.

No gabinete de Freud, na Inglaterra, eles conversam sobre a existência de Deus, mas o embate verbal se expande por assuntos como o sentido da vida, natureza humana, sexo, morte e as relações humanas, resultando em um espetáculo que se conecta profundamente com o espectador através de ferramentas como o humor, a sagacidade e o resgate da escuta como ponto de partida para uma boa conversa.

O sarcasmo e ironia rondam toda essa discussão. As ideias contundentes ali propostas para confundir, por mais ateus ou crentes que sejamos.

No sábado a apresentação começa às 20h e no domindo às 19h. Os ingressos estão a venda no site Bilheteria Express. A Praça das Artes fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.