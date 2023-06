Servidores de Carapicuíba são afastados após homem morrer sentado na sala de espera de pronto atendimento

A Prefeitura de Carapicuíba informou hoje (16) que afastou seis servidores do Pronto Atendimento Cohab 2 por “suspeita de negligência” no atendimento do paciente Sérgio Pedro da Silva, que morreu na sala de espera da unidade de saúde, na quarta-feira (14).

publicidade

Em nota, a administração municipal declarou que a Comissão da Secretaria de Saúde constatou possíveis falhas nos protocolos e que um processo administrativo disciplinar será aberto. “Após as apurações, foram afastados dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem, uma médica e um auxiliar de enfermagem, até que o caso seja completamente esclarecido”, diz o comunicado publicado nas redes sociais.

“Desde 2017, a Prefeitura de Carapicuíba implantou protocolos de saúde, como a classificação de risco, justamente para que os pacientes tenham o melhor acolhimento e atendimento humanizado, com prioridade para os casos mais urgentes. Quando falhas graves acontecem, é preciso tomar providências rigorosas”, continua a administração municipal.

publicidade

Sérgio Pedro Silva tinha 50 anos e chegou ao Posto de Atendimento da Cohab 2 por conta de embriaguez e foi atendido por volta de 22h de terça-feira (13), quando passou por clínico geral e psiquiatra, segundo reportagem do G1. Um funcionário da unidade informou que o paciente teria tido alta hospitalar às 2h. A Prefeitura de Carapicuíba, no entanto, negou que ele tenha recebido alta.

O homem foi visto na sala de espera por volta das 7h de quarta-feira (14). Uma pessoa, que preferiu não se identificar, passou novamente no local, o viu de cabeça baixa e ofereceu café. Nesse momento, percebeu que Sérgio Pedro estava sem vida. Também segundo o G1, o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Osasco, constatou que a causa da morte foi infarto.

publicidade

Ainda em nota, a Prefeitura de Carapicuíba disse que a “sindicância continua com as investigações para as punições que sejam cabíveis, assim como o encaminhamento dos casos para os Conselhos de Classe”.

Para casos de falta de atendimento ou atendimento inadequado na rede pública de saúde de Carapicuíba, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde, por meio dos telefones (11) 4164-1122 ou 4182-1777 ou 4187-2079, e-mail ouvidoriasaude@carapicuiba.sp.gov.br ou via WhatsApp (11) 9 6909-5379 – opção 2.