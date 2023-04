Sarau fecha campanha de conscientização do autismo no Continental Shopping dia 28

O Instituto Interagir, que trabalha com terapias integradas humanizadas e está localizado no Continental Shopping, promove uma campanha de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante este mês, em alusão à campanha “Abril Azul”, criada pela ONU. No dia 28, o espaço receberá, às 14h, um sarau para encerrar a ação.

A programação começou no dia 12, com bate-papo online para esclarecimento de dúvidas sobre o autismo. No dia seguinte, foram abordados em nova conversa virtual avaliação, diagnóstico e luto. Já no dia 14, a campanha contou com uma experiência com musicoterapia que incentiva a interação entre os filhos e a família.

A campanha contou ainda com a exibição de “Super Mario Bros O Filme” em sessão especial e adaptada para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias, com ingressos a R$ 10.

O Instituto Interagir fica no Piso Boulevard do shopping e conta com fonoaudiólogos, musicoterapeutas, neuropediatras, nutricionistas, psicoterapeutas e outros profissionais, que atendem todas as idades.

SERVIÇO

Mais Informação, Menos Preconceito – campanha do Instituto Interagir com apoio do Continental Shopping

Dias: 12, 13, 14, 17, 18 e 28 de abril

Onde: Eventos online e presenciais no Instituto Interagir, Piso Boulevard, e sessão de cinema no Cine A, no Continental Shopping (Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré, São Paulo)

Para participar: Inscrições presencialmente ou via WhatsApp (11) 91122-7400.

Para outras informações, acesse https://institutointeragirbr.com.br ou @institutointeragirbr