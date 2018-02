Saúde do bebê é grave, diz Hospital onde recém-nascida dada como morta está internada

Saúde do bebê é grave, diz Hospital onde recém-nascida dada como morta...

Segue internada e sem previsão de alta em Osasco a bebê que nasceu no hospital Alpha Med, em Carapicuíba, na última segunda-feira, 12, mas que foi dada como morta. Segundo informações do Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, para onde a criança foi levada, o estado dela é grave.

“O hospital informa que o estado de saúde do bebê é grave, porém estável neste momento. Permanece internado na UTI Neonatal por conta de sua prematuridade extrema e recebe todo suporte e cuidados necessários”, diz a nota do Hospital Sino Brasileiro.

Entenda o Caso

Nesta segunda-feira (12), Ana Caroline da Silva, de 18 anos, deu à luz uma menina de apenas seis meses que durante o parto foi dada como morta, no Hospital Alpha Med, em Carapicuíba.

O motorista Cláudio Silva, de 37 anos, foi quem atendeu ao chamado para retirar o corpo da recém-nascida e levá-la ao Instituto Médico Legal (IML) de Osasco. No entanto, quando chegou ao IML, ele percebeu que a bebê estava se mexendo e havia mudado de cor.

Cláudio chamou o médico do IML que confirmou que a bebê estava respirando. “Ele disse para voltar para o hospital o mais rápido possível”, contou o motorista. Silva imediatamente retornou ao Alpha Med com o bebê e em seguida registrou um boletim de ocorrência no 1º DP de Carapicuíba.

A mãe e a bebê foram transferidas para o Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, em Osasco, na manhã desta terça (13).