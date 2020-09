SBT dispensa Roberto Cabrini e planeja demissão em massa

O jornalista Roberto Cabrini foi dispensado do SBT, emissora sediada em Osasco, nesta segunda-feira (21). O alto custo da produção de seu programa “Conexão Repórter” e a ausência de retorno em publicidade teria pesado contra a sua permanência.

A direção do SBT esteve reunida com Cabrini nesta segunda para renegociar a sua contratação. Como não teriam chegado a um acordo, decidiram por romper o vínculo, com o fim de seu contrato em outubro.

Sem emprego na emissora onde permaneceu por 11 anos, Cabrini já estaria em conversas com a Record, de acordo com o “Notícias da TV”. Caso seja contratado, ele deve ser integrado em algum programa que já está no ar.

Crise econômica

Cabrini não será o único a deixar a emissora, que já anunciou a saída de Rachel Sheherazade. A demissão de Cabrini foi anunciada pela colunista Sonia Racy, do “O Estado de S Paulo”.

O alto investimento para comprar os direitos de transmissão dos campeonatos esportivos e a crise econômica gerada pela pandemia de covid-19 trouxeram grandes impactos ao caixa da emissora, que prevê um grande corte de funcionários até o fim do ano.

O SBT não se pronunciou sobre a saída de Cabrini e as demissões que devem ser anunciadas nas próximas semanas.

