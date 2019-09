“Se me derem um tiro, morro rindo”, diz Datena

O apresentador José Luiz Datena falou abertamente sobre os riscos e ameaças sofridas por ser o principal apresentador policial do país, em entrevista ao jornalista Leo Dias em sua coluna no Uol. “Estou muito mais próximo da linha de chegada do que da linha de partida. Se um cara me der um tiro hoje, eu morro rindo”, declarou Datena.

Não é a primeira vez que o polêmico apresentador fala sobre ameaças sofridas. “Recebo ameaça pra caramba, sou ameaçado todo o dia. Quer me matar, pode matar. Não estou nem aí, já vivi bem. Não estou na idade para usar pistola. Pode me dar 380 tiros se quiser”, declarou ele, em maio.

Ele também diz não gostar do que o tornou referência no país: o jornalismo policial. “Não gosto de programa de polícia. Eu odeio isso. Não gostava, nunca gostei e não gosto”, diz Datena, prestes a completar 50 anos de carreira.

Publicidade

O apresentador também comentou sobre a possibilidade de iniciar carreira política: “Se eu lançar a candidatura, ou vice ou a prefeito, dessa vez, eu não volto atrás”. Clique aqui e confira a entrevista completa.