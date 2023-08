Sebrae abre inscrições em Carapicuíba para oficina gratuita de gerenciamento de crise

O Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, promoverá no dia 23 de agosto uma oficina gratuita com o tema “Faça o planejamento e transforme a crise em oportunidade”.

O programa apresentará aos empreendedores, por meio da elaboração de um plano de ação, ferramentas e estratégias que auxiliam no enfrentamento de um cenário adverso, que pode surgir em qualquer empresa.

As aulas serão realizadas das 13h às 17h, no Ganha Tempo (Estrada Ernestina Vieira, 149) e todos os participantes receberão certificado.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (11) no link: http://bitly.ws/Qaee.

SERVIÇO

Oficina Sebrae

Quando: Quarta, 23/8, das 13 às 17 horas

Onde: Ganha Tempo – Estrada Ernestina Vieira, 149