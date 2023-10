Sebrae realiza Fórum de Empreendedorismo Feminino em Barueri em novembro

O Sebrae está com as inscrições abertas para o Fórum de Empreendedorismo Feminino, que será realizado em Barueri no dia 14 de novembro, às 9h, no Centro de Eventos (Av. Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci).

A ação, realizada em parceria com a Secretaria da Mulher de Barueri, terá painel sobre a importância do empreendedorismo feminino e roda de conversas com empresárias da região. “Nosso objetivo é que este seja um encontro para estreitar relacionamentos e promover conversas e reflexões sobre o empreendedorismo para mulheres e seu impacto na sociedade”, afirma Katrine Ribeiro, gestora local do programa Sebrae Delas.

Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo link até o dia 13 de novembro.

De acordo com dados do Portal do Empreendedor, o município de Barueri conta com 13.622 microempreendedoras individuais. Entre as atividades que mais se destacam entre essas mulheres estão Cabeleireiros (1450), Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (1090) e Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo (1003).

Veja a programação:

Recepção e Coffee break; 9h – Abertura do evento com breve apresentação da Secretaria da Mulher e Sebrae-SP;

9h20 – A importância do empreendedorismo feminino e seu impacto na economia;

10h00 – Painel com as empresárias participantes;

11h00 – Rodada de perguntas às painelistas;

11h30 – Network das participantes;

12h – Encerramento.