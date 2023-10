PAT Itapevi oferece 1.450 vagas de emprego a partir de segunda-feira (30)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Itapevi oferecerá a partir de segunda-feira (30), 1.450 vagas de emprego em diversas áreas.

Para se candidatar, é necessário comparecer ao PAT (Dentro do Resolve Fácil – Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde) e apresentar um documento original com foto (RG ou CNH), além do CPF. Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, disponível nos sistemas Android e iOS. O telefone para informações é o (11) 4143-9200.

A maioria das vagas é para auxiliar de logística (399); ajudante de carga e descarga de mercadorias (280); e operador de telemarketing (180).

As vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, fiscal de prevenção de perdas, operador de telemarketing e pedreiro aceitam candidaturas de PCD’s (Pessoas com Deficiência).

No PAT é possível obter informações sobre requisitos das vagas, salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios oferecidos pelas empregadoras. O encaminhamento é realizado automaticamente pelo sistema, baseado no perfil profissional de cada pretendente.

Veja as outras funções oferecidas:

Açougueiro;

Administrador financeiro;

Ajudante de açougueiro;

Ajudante de carga e descarga de mercadoria;

Ajudante de obras;

Analista de marketing;

Armador de ferros;

Assistente administrativo;

Atendente balconista;

Atendente de lanchonete;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de almoxarifado;

Auxiliar de limpeza;

Auxiliar de linha de produção;

Auxiliar de logística;

Carpinteiro;

Carreteiro;

Chefe de serviço de limpeza;

Churrasqueiro;

Confeiteiro;

Controlador de acesso;

Cozinheiro geral;

Empacotador;

Fiscal de prevenção de perdas;

Gerente de restaurante;

Mecânico de manutenção de ônibus;

Montador de andaimes;

Motorista de caminhão;

Motorista de caminhão-guincho;

Operador de caixa;

Operador de empilhadeira;

Operador de telemarketing;

Padeiro;

Pedreiro;

Porteiro;

Repositor;

Técnico em nutrição;

Vendedor.