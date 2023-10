A Galinha Pintadinha se apresenta em Cotia neste sábado (28)

O Teatro do Colégio Rio Branco, em Cotia, traz neste sábado (28), às 17h, o espetáculo infantil “A Galinha Pintadinha e a Fabulosa Trupe”.

No espetáculo, o Popó vive uma nova aventura em busca do Pintinho Amarelinho, que se perdeu fugindo do Gavião. No caminho, eles encontrarão muitos amigos já conhecidos por toda a família brasileira: o Borboletinha, a Baratinha, o Sapo Cururu e tantos outros.

No show, há interação com os personagens, contação de histórias e sucessos do cancioneiro popular.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. Pais de Alunos do Colégio Rio Branco têm 50% desconto (será solicitado comprovante para acessar o evento com esse ingresso).

O Teatro do Colégio Rio Branco fica na Rodovia Raposo Tavares, 7200 – Granja Viana, Cotia. Há estacionamento no local e acesso PCD.

