Prefeitura de Itapevi anuncia programação para o Dia de Finados

A Prefeitura de Itapevi anunciou a programação com ações especiais para o Dia de Finados (2/11), com a realização de 5 missas, disponibilização de linhas de ônibus gratuita, entre outros.

publicidade

No Memorial Parque será realizada uma missa pela Paróquia São José (Cohab), às 9h. No antigo cemitério do Jardim Julieta serão celebradas quatro missas pelas paróquias da Igreja Matriz São Judas Tadeu (Centro), às 7h; Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças (Vila Dr. Cardoso), às 9h; Cristo Rei (Vila Nova Itapevi), às 12h; e Nossa Senhora Aparecida (Amador Bueno), às 15h.

Para garantir melhores condições de visitação, ônibus farão gratuitamente o trajeto do Terminal ao antigo Cemitério Municipal (Rua Gaudêncio Barbosa, 486 – Jardim Julieta) (ida e volta). Na data, os cemitérios ficarão abertos das 8h às 17h.

publicidade

Ponto facultativo

A sexta-feira (3) será ponto facultativo na cidade e apenas os serviços essenciais, como segurança, resgate do SAMU e prontos-socorros estarão funcionando normalmente. Os demais serviços públicos como UBSs, Prefeitura, Resolve Fácil, escolas, entre outros, estarão fechados.

publicidade

Os Ecopontos do Jardim Rosemary (Rua Licínio Adelino da Costa, 151) e Vila Dr. Cardoso (Rua Nelson Ferreira da Costa) estarão fechados no feriado de Finados (2), mas funcionam normalmente, na sexta-feira (3), das 7h às 16h.

Na quinta-feira (2), a coleta de lixo diurna não sofrerá alterações e a noturna terá início às 13h. Na sexta-feira (3), os horários retornam ao normal.