Bruna Louise se apresenta em Cotia neste domingo (29)

A comediante Bruna Louise apresenta neste domingo (29), às 19h, no Teatro Desafio, em Cotia, seu show Burn Out.

publicidade

No show, Bruna segue fazendo seu público rir das histórias, mas também há momentos de empoderamento feminino e combate aos preconceitos. O objetivo do comediante é fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com muitas piadas, improvisos e interações, a humorista se aproxima dos espectadores e garante uma apresentação bastante identificativa e forte.

publicidade

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. O Teatro Desafio fica na Rua Ametista, 21, no Jardim Nomura.