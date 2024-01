Secretaria do Verde de Cotia realiza o ‘Pedágio Ambiental’ e a ‘Sucata Digital’ neste sábado (27)

Secretaria do Verde de Cotia realiza o ‘Pedágio Ambiental’ e a ‘Sucata...

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia realiza neste sábado (27) as ações ‘Pedágio Ambiental’ e ‘Sucata Digital’ – iniciativas que incentivam o plantio e o descarte correto de lixos eletrônicos.

Neste dia, das 9h às 13h, no Ginásio Municipal de Esportes (Rua Ouro, s/n°- Jd. Nomura), haverá distribução de mudas de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica, como Ipês, Pimenta Rosa e outras, com orientações da equipe da secretaria sobre o plantio e o cultivo das espécies.

Os moradores poderão também descartar itens eletrônicos quebrados ou em desuso, como computadores, tablets, monitores, celulares, telefones, impressoras, carregadores, rádios, televisores, entre outros, para que os itens tenham a destinação correta e seus componentes não serão descartados em locais inapropriados causando a degradação do solo e danos ao meio ambiente.