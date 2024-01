Ladrão é preso em flagrante ao furtar veículo no Tamboré

Policiais Militares da 5ª Companhia prenderam um indivíduo que furtou um carro, no bairro Tamboré, em Barueri. A equipe foi acionada via COPOM e se deslocou até o local, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues.

publicidade

O caso aconteceu na noite de segunda-feira. Segundo a PM, durante a abordagem o suspeito afirmou ter quebrado o vidro do veículo com uma pedra e pegou objetos de valor que estavam no carro, como duas mochilas com notebook, cartões de crédito e R$ 400 em espécie.

O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido ao DP de Barueri, onde permaneceu à disposição da Justiça e o caso foi registrado.