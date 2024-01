Sucesso em ‘A Praça É Nossa’, Matheus Ceará apresenta stand up em Osasco nesta sexta

O humorista Matheus Ceará leva seu show de stand up “Vocês pedem, eu conto” a Osasco, na noite desta sexta-feira (26). A apresentação será realizada às 21h, no Teatro Aspro, localizado na Vila dos Remédios.

Destaque no programa do SBT “A Praça É Nossa”, Matheus Ceará prepara uma atração de 80 minutos com classificação indicativa de 16 anos. Restam alguns ingressos disponíveis e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express.

SERVIÇO

Matheus Ceará em Osasco

Quando: sexta-feira, 26/01, às 21h

Onde: Teatro Aspro – Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios

Estacionamento no local

Ingressos: Bilheteria Express