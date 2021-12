Sediada em Osasco, igreja evangélica LGBTQIA + celebra 5° aniversário

A igreja evangélica Ministério Redenção Incluir em Cristo, sediada em Osasco, comemorou seu quinto ano de fundação. A celebração ocorreu no último domingo (28).

O pastor Leandro Vital explica que a igreja é inclusiva e todos são bem-vindos, independente da raça, etnia e orientação sexual. “O público maior é o LGBTQIA+. Porém, não é uma igreja exclusivista. Nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus, ministrar aquilo que a Bíblia diz em questão do preconceito, da homofobia, da xenofobia, o maior exemplo de Cristo e o principal objetivo dele foi pregar o amor às pessoas”, disse.

Ele diz ainda que a igreja prega o casamento, o amor ao próximo e às ações sociais. “Nós realizamos casamento com pessoas do mesmo gênero, porque acreditamos que a benção do senhor também está sobre o casal homoafetivo”, completa o pastor.

O Ministério Redenção Incluir em Cristo nasceu em julho de 2016, em Carapicuíba, e foi fundada pelos pastores Eliel Eloy e Fagner Eloy, casados há 15 anos. A instituição religiosa tem o objetivo de alcançar aqueles que se sentem excluídos, rejeitados em suas igrejas de origem em razão de sua orientação sexual.