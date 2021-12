Amanhã tem seleção para 2 mil vagas de auxiliar logístico em Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta quarta-feira (1°) um processo seletivo para preencher 2 mil vagas de operador logístico. As oportunidades são temporárias para reforçar o time de funcionários da empresa contratante (que não teve o nome divulgado) durante a demanda do fim de ano.

As vagas de operador logístico são para trabalhar de segunda a sábado em três opções de escalas: das 6h às 14h, das 14 às 22h e das 22h às 6h, incluindo plantões no domingo. Os benefícios ofertados pela empresa são vale-transporte, vale-refeição (R$30,00 por dia) e plano de saúde.

As seletivas acontecerão às 9h, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa (avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, no Centro). É necessário levar documentos pessoas, currículo e caneta. Além disso, os interessados devem ter o ensino médio completo e não precisa ter experiência na área.

