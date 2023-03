Sediado em Osasco, Mercado Livre está em ranking de empresas que mais crescem no continente americano

O Mercado Livre, líder em tecnologia para o e-commerce e serviços financeiros da América Latina e que tem sua sede instalada em Osasco, foi reconhecida como uma das empresas com crescimento mais acelerado em todo o continente americano no ranking “The Americas’ Fastest-Growing Companies 2023”.

Em sua quarta edição, o ranking lista as 500 principais companhias do continente que atingiram o maior crescimento anual composto em receitas entre 2018 e 2021. Em 20 países, mais de 7.000 empresas de capital aberto foram avaliadas. Na 158ª posição, o Mercado Livre é a única representante da América Latina dentre as 10 empresas com as maiores receitas em 2021.

O Brasil tem posição de destaque, reunindo 5% de todas as empresas listadas, onde Estados Unidos (75%) e Canadá (15%) lideram. O ranking é de autoria da Statista e do Financial Times, seguindo metodologia própria e baseada em dados públicos de todas as empresas examinadas. Considerando as companhias de comércio eletrônico, o Mercado Livre é a única da América Latina presente, ocupando o sétimo lugar ao lado de empresas dos Estados Unidos e Canadá.

Segundo o ranking, esse resultado aponta que a receita média das empresas classificadas aumentou acentuadamente, quase o dobro do volume apontado no último levantamento, mesmo em um período em que os negócios de diferentes setores ainda estavam se recuperando da crise provocada pela pandemia em todo o mundo. O setor de Tecnologia é o mais representado, contemplando 27% das empresas que mais crescem, seguido pelo farmacêutico, cosmético, saúde e ciências da vida, que, juntos, representam 15% das companhias avaliadas pelo ranking.

Recorde de novos usuários e mais investimentos

Os resultados positivos da empresa sediada em Osasco foram destaques no último mês, quando a companhia divulgou o balanço de 2022. A gigante do e-commerce ultrapassou os 96 milhões de usuários ativos, além de conquistar novo recorde de receita líquida: 10,5 bilhões de dólares, sendo 3 bilhões de dólares somente no último trimestre do ano passado.

Recentemente, o Mercado Livre anunciou ainda um aporte de R$ 19 bilhões no Brasil em 2023 para impulsionar as áreas de tecnologia e logística. De acordo com a empresa, os recursos irão aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional da logística do Mercado Livre, permitindo aumentar o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia e no dia seguinte.