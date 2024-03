Segunda-feira tem seleção em Jandira para vagas de auxiliar de cozinha

Na segunda-feira (18), a Casa do Trabalhador de Jandira realiza, a partir das 9h, uma seleção para vagas de auxiliar de cozinha. As oportunidades são para trabalhar no centro de distribuição do Assaí Atacadista, localizado em Cajamar.

Podem participar da seletiva homens e mulheres maiores de 18 anos, que tenham ensino fundamental completo e que residam nas cidades de Jandira, Itapevi e Barueri. Também é necessário ter experiência na função.

As vagas são para trabalhar em escala 6×1. O salário oferecido pelo Assaí Atacadista aos auxiliares de cozinha é de R$ 1.689,30, mais benefícios.

Serão distribuídas 50 senhas aos candidatos. Portanto, recomenda-se aos interessados nas vagas que cheguem com antecedência à Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes).