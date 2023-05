Seleção Feminina de Vôlei vai treinar no novo Complexo Esportivo do Silveira

Na tarde desta sexta-feira (12), o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, José Roberto Guimarães, vistoriou, ao lado do Secretário de Esportes, Tom Moisés e parte de sua equipe, todas as instalações do Complexo do Jardim Silveira, que será inaugurado no próximo dia 4 de junho.

O ginásio do equipamento público municipal abrigará os treinos da seleção a partir do dia 5 de junho com vistas à Liga das Nações (VNL). A competição internacional começa no dia 31 de maio, no Japão e os treinamentos em Barueri serão preparatórios para os jogos da Seleção na fase do Brasil, que serão disputados entre os dias 14 e 18 de junho em Brasília.

Segundo a Secretaria de Esportes de Barueri, os treinos serão com portões abertos para o público.

Veja os jogos da VNL serão no Brasil:

14 de junho – 21h – Brasil x República da Coreia – Brasília

15 de junho – 21h – Brasil x Sérvia – Brasília

17 de junho – 14h – Brasil x Alemanha – Brasília

18 de junho – 10h – Brasil x EUA – Brasília