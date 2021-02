Sem tradicional bolo no calçadão, aniversário de Osasco terá 60 obras e serviços até março, diz prefeito

Osasco completa 59 anos de emancipação político-administrativa nesta sexta-feira (19) sem a tradicional distribuição de bolo no calçadão. Devido à pandemia de covid-19, os grandes eventos e celebrações não serão realizados, mas o prefeito Rogério Lins (Podemos) afirmou que a população receberá 60 entregas de obras e serviços até o final de março.

“Em tempos normais, amanhã teríamos bolo no calçadão, alguns momentos de festividade, convidaríamos lideranças, a imprensa e principalmente o povo para participar. Porque o que a gente faz, só tem sentido se tem a participação popular, mas tivemos que mudar totalmente o formato nesse ano para não estimular esse tipo de aglomeração”, explicou Lins, nesta quinta-feira (18).

A construção do primeiro Hospital da Criança de Osasco, que receberá o nome de Celso Giglio, será inciada nesta sexta-feira e integra o pacote de obras para celebrar o aniversário da cidade, mas também não haverá a presença do público. “Até o final de março, vamos ter entregas muito importantes na Educação, na Saúde, na Infraestrutura, na Segurança, na Cultura e no Esporte. Então, a gente vai presentear a nossa cidade, mas infelizmente, em um novo formato”.

Segundo Lins, não promover eventos com aglomeração é mais uma medida tomada em conjunto com os prefeitos das cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), no qual ele é o presidente. A outra foi com relação ao retorno das aulas presenciais nas escolas. “O Cioeste me deu a oportunidade de ampliar o meu relacionamento com outros prefeitos e aqueles que têm aniversário da cidade também adortaram por menos eventos, em respeito à vida das pessoas”, declarou.