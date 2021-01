Aulas presenciais devem voltar em 1º de março em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

Em reunião na manhã desta segunda-feira (25), os prefeitos de Osasco, Barueri, Carapicuíba e mais oito cidades definiram a previsão para o retorno das aulas presenciais a partir de 1º de março.

publicidade

A data foi definida porque “segundo o Plano Nacional de Imunização, todos do grupo prioritário de risco já estarão imunizados” contra a covid-19, explicou o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), um dos participantes do encontro.

As definições da reunião de prefeitos e representes municipais nesta segunda-feira estão previstas para todas as 11 cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste): Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande Paulista e Araçariguama.

publicidade